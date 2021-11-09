Появилось видео с напавшим на полицейских казахстанцем в Осло

Вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников полиции в Осло. Правоохранителям пришлось застрелить злоумышленника. Один из местных жителей заснял действия стражей порядка на видео.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что полицейская машина проезжает вдоль здания и сворачивает на тротуар, где сбивает мужчину с ножом в руках. Затем мужчина встает, открывает пассажирскую дверь и начинает бить сотрудника полиции.

Ранее журналисты сообщили, что правоохранителям пришлось открыть огонь по злоумышленнику. Нападавшего экстренно увезли в больницу. Мужчина скончался в реанимации от полученных ран.

Сейчас сотрудники полиции занимаются расследованием. По информации норвежского таблоида Dagbladet, нападавший был приговорен к обязательной психиатрической помощи в связи с аналогичным нападением, произошедшем в 2019 году. Полиция располагает сведениями, что мужчина приехал из Казахстана. Его собирались депортировать из страны.

Авторы материала отметили, что 33-летний иностранец снялся в известном сериале и двух художественных фильмах. В день нападения он должен был находиться на лечении, но его отпустили из медицинского учреждения.