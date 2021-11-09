Житель Осло напал с ножом на сотрудников полиции
ИА Nation News: правоохранители открыли огонь по нападавшему с целью самообороны
В Осло мужчина с ножом напал на бригаду сотрудников полиции. Правоохранителям в целях самозащиты пришлось открыть огонь по злоумышленнику. Об этом сообщило издание Verdens Gang.
Нападавшего с ранениями экстренно увезли в больницу. Спасти мужчину не удалось, через некоторое время он скончался в реанимации, написало ИА Nation News.
С чем именно было связано внезапное нападение, сотрудники полиции до сих пор не знают. Сейчас им предстоит провести расследование и понять мотивы нападавшего.