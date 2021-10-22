Появилось видео с места убийства оператора на съемках фильма «Ржавчина»

На YouTube появилось видео с места убийства оператора во время съемок фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином. На кадрах видно, что территория ограждена, рядом стоят полицейские машины.

Видео снято с воздуха. Поэтому можно хорошо разглядеть, что съемочная группа оставила все на своих местах после произошедшего. Сейчас там никого нет, кроме полицейских.

Также СМИ начали распространять фото американского актера Алека Болдуина, которое было сделано вскоре после убийства оператора на съемках фильма. Судя по снимку, актер до конца не может осознать случившееся и шокирован произошедшим.

По данным полиции, Болдуин открыл огонь из пистолета, который должен был стрелять холостыми патронами, но из него вылетело что-то похожее на пули. Два человека в результате были ранены — оператор и режиссер. Женщина-оператор Алина Хатчинс погибла. Она умерла в больнице от несовместимых с жизнью травмами. Режиссер Джоэл Соус госпитализирован с ранением, он находится в критическом состоянии.

Съемки картины приостановлены, ведется расследование. Алеку Болдуину пока не предъявлены обвинения. Актер играл в фильме главную роль, он же выступал продюсером.