Опубликовано фото Алека Болдуина после убийства оператора

Американского актера Алека Болдуина сфотографировали вскоре после убийства оператора на съемках фильма. Снимок опубликовало издание Santa Fe New Mexican.

Несчастный случай произошел в Нью-Мексико. На фото запечатлели Болдуина сразу после допроса в офисе шерифа округа Санта-Фе. Судя по снимку, актер до конца не может осознать случившееся и шокирован произошедшим.

Полиция сообщила, что Болдуин открыл огонь по съемочной группе фильма «Ржавчина». По одной из версий, пистолет, из которого стрелял актер, должны были зарядить холостыми патронами. Был он заряжен боевыми патронами или в нем что-то застряло, неизвестно. Но женщина-оператор Алина Хатчинс погибла. Она умерла в больнице. Ранение получил и режиссер Джоэл Соуса, который тоже был госпитализирован. По последним данным, он находится в критическом состоянии.

Обвинений Болдуину пока не выдвинули. В фильме но играет главную роль. Также он выступил продюсером картины. Съемки пока приостановлены.