  • Появилось видео прибытия самолета из отряда «Россия» в Борисполь

    07 сентября 2019, 10:59

    Дамир Матюхин

    Самолет специального летного отряда «Россия» приземлился в Борисполе на фоне сообщений о начале обмена заключенными между РФ и Украиной. Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar. Кадры прибытия самолет появились в Сети.

    На кадрах видно, как борт с российской символикой коснулся взлетно-посадочной полосы и начал торможение.

    СМИ: задержанные на Украине россияне вылетели из Киева

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    Украинский борт вылетел из Внуково 7 сентября, около 10:00. В это же время привезли людей из списка по обмену с Украиной привезли на трех автобусах из СИЗО «Лефортово». В изоляторе был пункт сбора всех украинских осужденных.

    В свою очередь российский самолет также вылетел 7 сентября из киевского аэропорта и должен прибыть на территорию России.

    Президент Украины Владимир Зеленский 6 сентября подписал указ о помиловании граждан России, сообщали юристы. Как стало известно, украинской стороне должны выдать всех военных моряков, задержанных в Керченском проливе.