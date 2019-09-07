Появилось видео прибытия самолета из отряда «Россия» в Борисполь

На кадрах видно, как борт с российской символикой коснулся взлетно-посадочной полосы и начал торможение.

СМИ: задержанные на Украине россияне вылетели из Киева Подробнее

Украинский борт вылетел из Внуково 7 сентября, около 10:00. В это же время привезли людей из списка по обмену с Украиной привезли на трех автобусах из СИЗО «Лефортово». В изоляторе был пункт сбора всех украинских осужденных.

В свою очередь российский самолет также вылетел 7 сентября из киевского аэропорта и должен прибыть на территорию России.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 сентября подписал указ о помиловании граждан России, сообщали юристы. Как стало известно, украинской стороне должны выдать всех военных моряков, задержанных в Керченском проливе.