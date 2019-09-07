Появилось видео прибытия самолета из отряда «Россия» в Борисполь
Самолет специального летного отряда «Россия» приземлился в Борисполе на фоне сообщений о начале обмена заключенными между РФ и Украиной. Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar. Кадры прибытия самолет появились в Сети.
На кадрах видно, как борт с российской символикой коснулся взлетно-посадочной полосы и начал торможение.
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Украинский борт вылетел из Внуково 7 сентября, около 10:00. В это же время привезли людей из списка по обмену с Украиной привезли на трех автобусах из СИЗО «Лефортово». В изоляторе был пункт сбора всех украинских осужденных.
В свою очередь российский самолет также вылетел 7 сентября из киевского аэропорта и должен прибыть на территорию России.
Президент Украины Владимир Зеленский 6 сентября подписал указ о помиловании граждан России, сообщали юристы. Как стало известно, украинской стороне должны выдать всех военных моряков, задержанных в Керченском проливе.