Самолет в ливрее в цветах украинского флага прилетел во Внуково Подробнее

«Украине будут выданы все 24 моряка, включая сотрудников СБУ», — сказал Полозов.

Он добавил, что располагает данными о том, что украинские граждане уже прибыли в аэропорт Внуково из СИЗО «Лефортово».

По словам защитника одного из осужденных за шпионаж украинцев Марка Фейгина, родственники заключенных уже выехали в аэропорт, чтобы встретить своих близких после обмена.

«Обмен начался. Родственники украинских заключенных едут в аэропорт», — рассказал Фейгин.

Утром 7 сентября стало известно, что три автобуса выехали из московского СИЗО «Лефортово» и направились в аэропорт. Около 10:00 в воздушной гавани приземлился самолет с государственной символикой Украины. Он, не выключая двигатели, встал у правительственного терминала во Внуково. Затем к лайнеру подъехал автобусы, где могли находиться украинские заключенные из списка для обмена.

Позже стало известно, что из киевского аэропорта Борисполь вылетели россияне, которых удерживали на Украине. В ближайшее время также должен вылететь и главный редактор агентства РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, которого освободили из-под стражи по решению украинского суда.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым помиловал российских заключенных из списка для обмена. Перед этим, 5 сентября, лидер России Владимир Путин сообщил о завершении переговоров по обмену гражданами двух стран.

Украинских моряков задержали в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. В тот день три корабля ВМС остановили пограничники России за попытку незаконно пройти через пролив. Военных моряков отправили в московские СИЗО и обвинили в нарушении российских границ. Военные моряки находятся в московских СИЗО, их обвиняют в нарушении российской границы.

Кирилла Вышинского арестовали 15 мая 2018 года. Главного редактора заподозрили в поддержке ДНР и ЛНД, а также госизмене. Ему могло грозить до 15 лет тюрьмы.