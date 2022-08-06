Появилось видео попадания снаряда по жилому дому в секторе Газа

Армия Израиля продолжает проводить операцию «Рассвет» в секторе Газа террористической организации «Исламский джихад»*. Один из выпущенных снарядов попал в жилой дом.

Ролик с попаданием боеприпаса в жилой дом появился в соцсетях. На кадрах видно, как снаряд залетает в здание, где мужчина моет пол. Жителя дома накрывает обломками стены, а помещение полностью погружается в облако пыли. После этого мужчины вытаскивают пострадавшего из-под обломков.

Как сообщила пресс-служба армии Израиля, всего за два часа с территории сектора Газа выпустили более 70 ракет.

«Всего лишь в течение двух часов сегодня вечером 71 ракета была выпущена из сектора Газа. Девять из них упали на территории самого сектора», — заявили в пресс-службе.

Ранее власти Тель-Авива объявили об открытии всех общественных бомбоубежищ в городе. Это произошло после начала операции «Рассвет». Израильская армия открыла огонь по позициям террористической организации.

*«Исламский джихад» — террористическая организация, запрещенная на территории России.