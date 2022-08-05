Минобороны Израиля показало работу систем ПРО «Железный купол»

Системы ПРО «Железный купол» сработали в Израиле во время обстрела со стороны террористической организации «Исламский джихад»*. Минобороны страны показало перехват ракет на видео.

На кадры попали несколько ракет, который сбила над Тель-Авивом система ПРО «Железный купол». В ночном небе виднеются яркие вспышки.

Власти Тель-Авива объявили об открытии всех общественных бомбоубежищ на территории города. Они призвали жителей звонить на горячую линию по всем неотложным вопросам.

«Убежища открыты по всему городу», — сообщили на официальной странице муниципалитета Тель-Авив — Яффо в соцсети.

Армия обороны Израиля развернули операцию под названием «Рассвет». Они начали атаковать цели «Исламского джихада»* в секторе Газа. Боевые самолеты нанесли удары по позициям террористической организации.

Как заявила пресс-служба израильской армии, в результате атак ликвидирован командир северных районов сектора Газа Тайсира аль-Джабари. Также убиты около 15 террористов и два отряда оперативных войск. Все они готовили нападение на Израиль.

*«Исламский джихад» — террористическая организация, запрещенная на территории России.