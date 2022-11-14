Мир 14 ноября 2022, 22:03 Nord Stream AG начала обследовать повреждения газопроводов Судно Nord Stream AG приступило к обследованию точек разрывов на «Северных потоках» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Компания Nord Stream AG начала обследование мест разрывов трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Как сообщили в пресс-службе компании, это стало возможным из-за уменьшения радиуса запретной зоны.

В начале ноября Датское агентство геоданных разрешило Nord Stream AG провести обследования мест аварий на газопроводах. Но до недавнего времени доступ к точкам повреждений был неосуществим из-за запретной зоны, установленной Датским морским управлением. Радиус этой зоны составлял пять морских миль — более девяти километров. Теперь его уменьшили до 500 метров вокруг поврежденной зоны.

Реклама

Судно Nord Stream AG уже отправилось к месту и приступило к обследованию точек разрывов.

Реклама

«Длительность обследования будет зависеть от ограничений доступа в зону повреждений, связанных с погодными условиями», — сообщили в компании.

Ранее стало известно, что перед взрывами на трубопроводах «Северный поток» в этом районе были обнаружены два неизвестных судна с выключенными датчиками. Об этом сообщила аналитическая компания SpaceKnow. По словам специалистов, корабли длиной от 95 до 130 метров проходили в нескольких километрах от мест утечек.