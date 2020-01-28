Стало известно, как провел свой последний день Коби Брайант

За несколько часов до его трагической смерти, они находились в торговом центре Fashion Island в Ньюпорт-Бич. Брайант поиграл с дочерью в детском парке развлечений, а затем они вместе прогулялись по магазинам.

Со слов источника, они выглядели счастливыми и наслаждались обществом друг друга.

Легенда НБА и его 13-летняя дочь Джанна погибли результате крушения вертолета 26 января. За несколько секунд до крушения диспетчер просил пилота набрать высоту — вертолет летел слишком низко и не попадал на радары.