Мир 13 января 2024, 08:57 Появились новые детали смерти Елизаветы II Daily Mail: королева Елизаветы II умерла во сне ALPR/AdMedia/globallookpress

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Бывшая королева Великобритании Елизавета II умерла во сне. Об этом написала газета Daily Mail, сославшись на записку личного секретаря королевы Эдварда Янга. О существовании этого документа ранее не знали.

«Очень мирно. Во сне. Ушла. Старость», — процитировало Янга издание.

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Он отметил, что Елизавета II не испытывала боли и «не осознала бы происходящего». Записка хранится в Королевском архиве.

В публикации также указывается, что в еще не вышедшей книге королевского биографа Роберта Хардмана «Карл III: Новой король. Новый двор. Взгляд изнутри» рассказывается о том, что Карл III пробыл с матерью час перед ее смертью, затем решил сходить за грибами, и на пути обратно в замок Балморал его настигла весть о ее смерти.

Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. По официальным документам, причиной смерти стал преклонный возраст. Королеву похоронили в часовне короля Георга VI в Виндзоре.