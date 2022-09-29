Названа официальная причина смерти Елизаветы II | 360°

Мир 29 сентября 2022, 17:43 Поделиться Telegram

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Viber Названа официальная причина смерти Елизаветы II Причиной смерти королевы Елизаветы II в свидетельстве указали «старость» Youtube

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Королева Великобритании Елизавета II скончалась из-за преклонного возраста. Это следует из опубликованной выписки свидетельства о смерти ее величества, которое выложено на сайте Генеральной регистрационой палаты Шотландии.

nrscotland.gov.uk

В графе причина смерти указан пункт I (a) — Old Age (старый возраст). Такую мотивировку подписал медицинский специалист Дуглас Джеймс Аллан Гласс.

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Согласно данным документа, Елизавета II умерла в 15:10 (17:10 по московскому времени) в замке Балморал в Шотландии 8 сентября — ей было 96 лет. Документ подписала ее дочь, принцесса Анна.

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Елизавету II похоронили в часовне короля Георга VI в Виндзоре. На надгробной плите из черного мрамора вручную выгравировали имена и годы королевы, ее родителей и супруга.

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