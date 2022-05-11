Похожее на гепатит заболевание выявили у девяти детей в Швеции

Первые случаи заражения заболевания с симптомами острого гепатита зарегистрировали у девяти детей в Швеции. Как сообщило Агентство общественного здравоохранения страны, первый предварительный диагноз поставили пациентам больницы имени Астрид Линдгрен в Стокгольме. Всем заболевшим нет четырех лет.

Все случае заражения похожим на гепатит заболеванием среди детей в Европе зарегистрировали в Агентстве по информационному контролю. По данным на 5 мая, в Евросоюзе выявили 95 заражений в 15 странах мира. Швецию в их число тогда не включали.

Родителей и опекунов призвали срочно обращаться к медикам, если у ребенка начинает желтеть кожа и белки глаз, начинает рвота, диарея и тошнота.

Специалисты шведского агентства заявили, что при появлении симптомов острого гепатита у детей сначала определяют вирус, который привел к заражению. Также инфекцию могут вызвать токсины и аутоиммунные реакции организма.

По данным на конец апреля, заболевшие есть в Канаде, Израиле, Японии и США, а также в странах ЕС.