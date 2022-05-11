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    11 мая 2022, 00:16

    Похожее на гепатит заболевание выявили у девяти детей в Швеции

    Минздрав Швеции сообщил о девяти случаях подозрения на острый гепатит у детей

    Анатолий Минкин

    Первые случаи заражения заболевания с симптомами острого гепатита зарегистрировали у девяти детей в Швеции. Как сообщило Агентство общественного здравоохранения страны, первый предварительный диагноз поставили пациентам больницы имени Астрид Линдгрен в Стокгольме. Всем заболевшим нет четырех лет.

    Похожее на гепатит заболевание выявили у девяти детей в Швеции

    Все случае заражения похожим на гепатит заболеванием среди детей в Европе зарегистрировали в Агентстве по информационному контролю. По данным на 5 мая, в Евросоюзе выявили 95 заражений в 15 странах мира. Швецию в их число тогда не включали.

    Родителей и опекунов призвали срочно обращаться к медикам, если у ребенка начинает желтеть кожа и белки глаз, начинает рвота, диарея и тошнота.

    Специалисты шведского агентства заявили, что при появлении симптомов острого гепатита у детей сначала определяют вирус, который привел к заражению. Также инфекцию могут вызвать токсины и аутоиммунные реакции организма.

    По данным на конец апреля, заболевшие есть в Канаде, Израиле, Японии и США, а также в странах ЕС.