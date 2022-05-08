Вспышку вируса, приводящего к тяжелому гепатиту у детей, выявили в Европе и США

Неизвестный вирус, вспышку которого зафиксировали медики в Европе и США, поражает печень детей и вызывает тяжелый гепатит. По предположениям специалистов, возможно, это связано с пандемией коронавируса. Об этом написало РИА «Новости».

О первых случаях инфекции в январе сообщили врачи Великобритании. По данным ВОЗ, в 20 странах тяжелой формой гепатита заболели уже 228 детей, из них один ребенок скончался.

Неизвестный вирус поражает детей в возрасте от месяца до 16 лет. В основном инфекции подвержены дети младше 10 лет. Первые симптомы: боли в животе, диарея и тошнота. Затем появляется пожелтение кожи и глаз, темная моча, светлый стул, заметно повышается содержание печеночных ферментов в крови.

Медики обнаружили у 75% заболевших аденовирус, который на молекулярном уровне идентифицировали как F41. Он относится к аденовирусам, поражающим в основном желудочно-кишечный тракт. Взрослые чаще всего уже имеют к нему антитела, переболев в детстве, когда инфекция переносится относительно легко.

Профессор микробиологии и молекулярной биологии Университета Нового Южного Уэльса Питер Уайт рассказал порталу SMC, что F41 — это большой ДНК-вирус, который может заражать разные органы. Он отметил, что печень действует как помощник желудочно-кишечной системы. Поэтому то, что вирусом затронуты ее клетки, неудивительно, однако это предполагает, что в вирусе произошли изменения.

Ученые пытаются понять, как аденовирус мог стать причиной тяжелого гепатита. Выдвинули три гипотезы. Возможно, дело в поздней встрече с этим штаммом. Обычно, чем раньше человек сталкивается с той или иной инфекцией, тем легче ее переносит, а нарабатываемые антитела защищают в будущем. Но в последние пару лет многие сидели по домам из-за пандемии, и циркуляция респираторных вирусов резко сократилась. И когда в начале 2022 года начали отменять ограничения, с вирусом столкнулись уже подростки, что могло стать причиной более тяжелого течения.

Согласно второй гипотезе, аденовирусная инфекция могла наложиться на ковид. Коронавирус выявили у 16% детей, госпитализированных с гепатитом в Британии. При этом у 19 человек обнаружили коронавирус и аденовирус одновременно. Ученые не исключили, что ковид изменил работу иммунной системы, и впоследствии аденовирус стал не таким безобидным. Третья гипотеза заключается в том, что мутировать мог сам аденовирус.

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