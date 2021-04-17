Похороны принца Филиппа начались в Виндзорском замке. Трансляция

Церемония прощания с принцем Филиппом и похороны пройдут в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Церемония будет закрытой, поскольку в Великобритании действуют коронавирусные ограничения. В список членов королевской семьи, которые будут присутствовать на похоронах супруга королевы Великобритании, внесены 30 человек.

Похороны посетят принц Уильям и его супруга Кэтрин Миддлтон, а также принц Гарри, который накануне прилетел из США. Его супруга Меган Маркл не приехала из-за беременности.

Церемония прощания запланирована на 15:00 по местному времени (17:00 по Москве).

Принц Филипп умер дома, в Виндзорском замке, 9 апреля. Он не дожил двух месяцев до столетнего юбилея. Герцог прожил дольше других мужчин в королевской семьи Британии, а его брак с королевой Елизаветой II попал в историю как самый длительный среди английских монархов.

В связи со смертью принца Филиппа в стране был объявлен восьмидневный траур. Королева Елизавета II вернулась к исполнению своих обязанностей через четыре дня.

Британская королевская семья опубликовала видео в память о принце Филиппе. В нем показаны фотографии принца — от детских до последних, в кругу семьи и при исполнении военных и официальных обязанностей.