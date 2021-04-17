Британская королевская семья опубликовала видео в память о принце Филиппе

Королевская семья Великобритании выпустила видео в память о супруге Елизаветы II герцоге Эдинбургском Филиппе, похороны которого пройдут 17 апреля. Ролик опубликовали в соцсетях монаршей семьи.

«Видео в память невероятной жизни герцога Эдинбургского, уникальной благодаря широте опыта и принадлежности к военному поколению. Слова придворного поэта (Саймона Армитиджа — прим. ред.) „Патриархи — элегия“», — говорится в сопроводительном комментарии к видео.

Продолжительность ролика — две минуты 15 секунд. В нем показаны фотографии принца — от детских до последних, в кругу семьи и при исполнении военных и официальных обязанностей.

Королевская семья также опубликовала фотографию принца Филиппа и королевы Елизаветы II, сделанную их невесткой. Жена младшего сына принца Эдварда Софи запечатлела супругов в шотландском замке Балморал во время летнего отдыха.

Британский принц Уильям и его младший брат Гарри будут идти раздельно во время траурной процессии похорон их деда принца Филиппа, писала «Газета.ru».

Герцог Эдинбургский умер 9 апреля. Он не дожил двух месяцев до своего столетнего юбилея. Похороны пройдут 17 апреля в королевской усыпальнице часовни святого Георгия в Виндзорском замке. Однако после кончины его вдовы останки принца Филиппа перенесут в тот предел, где уже покоятся родители королевы — король Георг VI и королева Елизавета, ее младшая сестра принцесса Маргарет. Из-за действующих в Великобритании коронавирусных ограничений на траурное мероприятие будут допущены только 30 человек из королевской семьи.

Герцог Эдинбургский и королева прожили вместе 73 года.