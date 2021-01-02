Коронавирус подтвердился у 20 млн жителей США

С начала пандемии в США зарегистрировали более 20 миллионов заразившихся коронавирусом. По этому показателю страна занимает первое место в мире.

По данным университета Джонса Хопкинса, собирающего статистику в реальном времени, в США за год зарегистрировали 20,087 миллиона случаев COVID-19. Умерли 347 419 человек. По этому показателю Штаты также лидируют в мире.

С начала декабря 2020 года в стране ежедневно регистрируют в среднем по 220 тысяч новых больных. Каждый день от коронавируса умирают более трех тысяч американцев.

На втором месте по числу выявленных случаев находится Индия — 10,2 миллиона с начала пандемии. На третьем Бразилия — 7,6 миллиона случаев заражения. Четвертое и пятое места занимают Россия (3,1 миллиона) и Франция (2,6 миллиона).

Среди американских штатов первое место по числу заражений у Калифорнии (2,3 миллиона), второе у Техаса (1,7 миллиона). Свыше миллиона больных также выявили в штатах Нью-Йорк и Флорида.

В США с середины декабря проходит вакцинация препаратом Pfizer и BioNTech, позднее была разрешена вакцина компании Moderna. По подсчетам Bloomberg, на данный момент первый компонент вакцины получили 3,49 миллиона американцев.