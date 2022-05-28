Похоронное бюро в Китае обязало проверять покойников на коронавирус

Умерших людей обязали проверять на коронавирус в Китае. Такие правила действуют в Шэньчжэньском похоронном бюро.

По данным журнала Sixth Tone, это касается тех, кто погиб в районах с неблагополучной эпидемической ситуацией. Правило действует с начала этого года.

Тесты на инфекцию требуются для организации церемонии прощания и похорон. В некоторых случаях достаточно результатов членов семьи, если у погибшего невозможно взять анализ.

В городской администрации отметили, что нет официальных документов, подтверждающих необходимость таких мер.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что около пяти-семи лет назад в России зарегистрировали тест-систему для вирусов оспы. По ее словам, эта инфекция является стабильной, ученые следят за ней около 10 лет.