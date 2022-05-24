Роспотребнадзор: в России зарегистрирована тест-система для вирусов оспы

Около пяти-семи лет назад в России зарегистрировали тест-систему для вирусов оспы. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У нас еще 5-7 лет была зарегистрирована тест-система для вирусов оспы. Вот это средство было создано и зарегистрировано и в 14, и в 17 году. Мы — готовы, и в течение нескольких часов определим», — добавила она.

Попова также отметила, что вирус оспы является достаточно стабильным, ученые наблюдают за ним несколько десятилетий подряд.

«Мутаций не видим. Все мировое научное сообщество сейчас следит за каждым случаем и всеми результатами исследований. Только в прошлую пятницу появились первые публикации генома этой оспы. Сейчас все эксперты говорят, что он не отличается от того, что было раньше», — резюмировала глава ведомства.

На данный момент вспышки вируса зарегистрированы в Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Испании.