Пограничный контроль в Приморье усилили из-за коронавируса

По информации РИА ФАН, в местном аэропорту организовали двойной круглосуточный контроль. Проверку проводят на выходе к самолету и в зоне досмотра. Иностранцам необходимо заполнить анкету и измерить температуру.

На автомобильных КПП сотрудники пограничной службы досматривают каждое транспортное средство. Пассажиров просят пройти бесконтактную термометрию.

Глава Приморского края Олег Кожемяко подчеркнул, что контроль нужно усилить на всей территории региона.

«Необходимо провести проверки на предприятиях, где трудятся граждане КНР. Организовать эту работу незамедлительно. Если потребуется, мы предоставим необходимые силы и средства», — пояснил Кожемяко.

Ранее муниципальные власти Уханя полностью закрыли выезд из города из-за смертельного коронавируса. Он уже убил 17 человек.