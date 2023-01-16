Мир 16 января 2023, 13:15 Погибшую в Непале россиянку опознали Посольство в Непале: тело погибшей в авиакатастрофе россиянки опознали YouTube

Читать 360tv в

Тело одной погибшей в результате крушения самолета ATR 72 в Непале гражданки России опознали. Процедура опознания трех других россиян продолжается. Об этом в посольстве РФ в Непале заявили РИА «Новости».

«Опознано тело одной россиянки. Посольство не принимало участия в опознании. Но знакомый погибшей, встречавший ее в аэропорту в Непале, опознал ее», — заявили российские дипломаты.

Реклама

Посольство подчеркнуло, что находится на связи с родными погибших. Сейчас разрабатывается план вывоза тел из Непала на родину. Представитель управления полиции района Каски Бахадур Хадка уточнил, что уже опознано 26 тел.

Реклама

Пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, который летел из Катманду, упал 15 января в Непале. Крушение произошло между старой и новой авиагаванями города Покхара. Всего на борту находились 72 человека: четыре члена экипажа и 68 пассажиров. Все они погибли.