Происшествия 16 января 2023, 11:42 Спасатели не нашли выживших на месте разбора обломков самолета в Непале Поисково-спасательную операцию завершили на месте авиакатастрофы в Непале YouTube

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Спасатели не обнаружили выживших на месте крушения пассажирского самолета авиакомпании Yeti Airlines в Непале. Заместитель директора управления гражданской авиации страны Санджай Кумар заявил о завершении поисковой операции, сообщил ТАСС.

По словам Кумара, личности погибших устанавливаются. Эту работу проводят судмедэксперты.

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Он также подтвердил данные о том, что на месте авиакатастрофы нашли два черных ящика. Бортовые самописцы передали следователям, которые проводят проверку по факту случившегося.

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Самолет Yeti Airlines выполнял рейс Катманду — Покхара. Воздушное судно разбилось при заходе на посадку. На борту находилось 68 пассажиров и четыре члена экипажа. В результате ЧП никто не выжил.

Посол РФ в Непале Алексей Новиков ранее подтвердил, что жертвами крушения стали в том числе четыре гражданина России. Дипломат заявил, что родственникам погибших россиян окажут все необходимое содействие.