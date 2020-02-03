Российские журналисты Джемаль, Расторгуев и Радченко, которых убили в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), нарушили несколько законов страны. Под это их подвели сознательно.

«Они (погибшие журналисты — прим. ред.) въехали с нарушением многих законов ЦАР. Они идентифицировали себя в посольстве ЦАР в Москве при получении виз как туристы, а приехали с журналистскими удостоверениями, подписанными Центром управления расследованиями [Ходорковского], где написано, что они являются волонтерами ООН», — приводит РИА «Новости» слова посла РФ в Банги Владимира Титоренко.

Дипломат подчеркнул, что ни один россиянин, который подписал эти документы, не может быть сотрудником ООН. Журналистов и пропустили только потому, что у них были ооновские документы. В противном случае их бы просто отправили с пункта пропуска обратно. Кроме того, они прилетели в Банги с незарегистрированным оборудованием и пытались проникнуть на секретную военную базу. Те, кто отправил журналистов на задание, не обеспечили им должную безопасность. Их жизни подвергли опасности сознательно.

Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля убили в ЦАР в июле 2018 года. Они готовили репортаж про базу ЧВК Вагнера по заданию Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского. Машину с россиянами остановили на дороге неизвестные и попросили отдать все, что у них есть. После того как журналисты отказались выполнить эти требования, их застрелили.