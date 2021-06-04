Поезд насмерть сбил 9 железнодорожников в Китае

Китайский поезд, перевозивший пассажиров из Урумчи в Ханчжоу, насмерть сбил девять человек, работавших на железнодорожных путях. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая сообщило РИА «Новости».

Авария произошла ранним утром в пятницу в уезде Цзиньчан, провинция Ганьсу. Поезд сбил девять человек на 401-м километре железной дороги. Состав, следующий из Синьцзян-Уйгурского автономного района в провинцию Чжэцзян, наехал на людей, которые выполняли на путях некие строительные работы.

Иные подробности не приводятся. Обстоятельства и причины выясняются. На месте происшествия проходят спасательные работы, развернуты медицинские бригады. Ведется следствие.

Китайские пользователи недоумевают, как могла произойти такая авария. Один из юзеров Weibo в своем микроблоге обратил внимание, что если на путях проходили ремонтные работы, то машинисты поездов должны были знать об этом.

В апреле на востоке Тайваня пассажирский поезд сошел с рельсов. Жертвами аварии стали по меньшей мере 40 человек.