«Поедающая мозг» амеба убила ребенка в Небраске

Ребенок, купавшийся в реке Элкхорн в американской Небраске, скончался после заражения редкой амебой Неглерия Фоулера. Этот паразит раньше встречался только в южных штатах, сообщил канал Fox News со ссылкой на данные Центра по контрол. и профилактике заболеваний США.

Амеба водится в реках, озерах и прудах и вызывает менингоэнцефалит. Это происходит, когда зараженная вода попадает в нос и достигает мозга. В 97% случаев человек умирает.

Это первый зарегистрированный случай гибели от «амебы, поедающей мозг», в Небраске. Личные данные погибшего не разглашаются.

Летом прошлого года подобная трагедия произошла в Калифорнии. Семилетний ребенок из города Техейма погиб через несколько дней после купания в озере, где обитала амеба Неглерия Фоулера.

За последние 10 лет в США зарегистрировали только 31 случай инфицирования. В период с 1962 по 2021 год были инфицированы 154 человека, из них выжить смогли только четверо.