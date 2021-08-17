Амеба съела мозг семилетнего мальчика за несколько дней

Семилетний мальчик погиб, искупавшись в озере в Калифорнии. В его организм через нос попала амеба неглерия Фоулера, которая начала пожирать мозг ребенка. За считаные дни одноклеточное убило его.

Ребенок погиб в городе Техейма. После купания его экстренно госпитализировали, но врачи не смогли спасти жизнь мальчика, сообщил телеканал РЕН ТВ. У него выявили первичный амебный менингоэнцефалит, или неглериаз.

Врачи полагают, что амеба попала в его мозг через нос. Заражение неглерией Фоулера — очень редкое явление. В Калифорнии было задокументировано всего 10 таких случаев за 50 лет. Эта инфекция почти всегда приводит к смерти человека. Выживают менее 3% пациентов.

Неглерия Фоулера обитает в естественных и искусственных пресных водоемах. Самой комфортной средой для нее является вода с температурой от +25 до +30 градусов. В России такие одноклеточные встречаются редко.

Если эта амеба попадает не в головной мозг, а, например, в пищевод, то это не спровоцирует первичный амебный менингоэнцефалит. Из-за опасности таких паразитов специалисты советуют с большой осторожностью относиться к купанию в прудах.