Подведение итогов президентских выборов в США может затянуться на несколько дней

Власти Висконсина заявили, что не смогут вечером объявить результаты голосования. Кроме того, в Мичигане предупредили, что им нужны еще сутки для подсчетов. А в Пенсильвании на этот процесс может уйти несколько дней.

После закрытия избирательных участков на Аляске в 01:00 (09:00 по московскому времени) выборы в США официально завершились, сообщает RT. По данным телеканала Fox News, Байден сохраняет преимущество перед действующим президентом. Сейчас у него 237 голосов выборщиков, а у Трампа — 213. Тем не менее Трамп обогнал своего соперника в двух важнейших штатах — Техасе и Флориде.

Ранее Джо Байден выступил перед американским народом и заявил, что находится на пути к победе. Но он также отметил, что результаты будут известны позднее. Трамп через соцсети тоже обратился к американцам. Он сообщил, что демократы пытаются украсть победу на выборах, однако заверил, что не позволит этого сделать, уточняет РИА ФАН.