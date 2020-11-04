Байден заявил, что находится на пути к победе

Сегодня в США идут подсчеты голосов президентских выборов. Один из кандидатов от Демократической партии Джо Байден уже выступил перед американцами и заявил, что он на пути к победе, но «нужно еще подождать».

«Я верю, что мы на пути к выигрышу этих выборов», — заявил Байден.

Однако добавил, что не ему и не Дональду Трампу объявлять результаты президентской гонки, передает РИА «Новости». Он также призвал своих сторонников верить в его обеду и сообщил, что результаты выборов могут быть неизвестны «до утра среды или даже позднее».

Еще утром, по предварительным подсчетам, лидировал Дональд Трамп. По данным на 21:15 по времени Восточного побережья США (05:15 мск), Трамп набрал 22 825 137 голосов, Байден — 22 686 646. Кроме того, Трамп обогнал своего соперника в двух важнейших штатах — Техасе и Флориде.

Ранее стало известно, что результаты выборов действующий президент США Дональд Трамп планирует узнать из Белого дома. А его соперник Джо Байден следит за итогами голосования из своего дома.