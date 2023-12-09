Мир 09 декабря 2023, 09:20 Подтоплением тоннелей в метро Киева заинтересовалась прокуратура Киевская городская прокуратура выяснит причины подтопления тоннелей в метро Википедия

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Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование по факту служебной халатности из-за подтопления перегонных тоннелей и остановки движения поездов на шести станциях метрополитена в столице Украины. Об этом надзорное ведомство сообщило на своей странице в Facebook*.

Администрация Киева накануне объявила о закрытии движения поездов на участке между станциями «Лыбедская» и «Демиевская». По предварительной информации, расгерметизация тоннеля привела к появлению трещин, после чего произошло подтопление участка. Известно, что вода попала прямо на рельсы.

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Прокуратура оценит действия должностных лиц Киевского метрополитена и подрядчиков, которые сооружали тоннели между станциями метро, расположенными в пойме реки Лыбедь.

По словам руководителя столичной подземки Виктора Брагинского, затопление участка могло произойти из-за отсутствия гидроизоляции тоннеля. Также он не исключил, что Лыбедь дала приток, поэтому за оправой тоннеля появилась вода.

В субботу кабмин Украины созовет комиссию по ЧС, на которой рассмотрят ситуацию с киевским метро. Ранее мэр Киева Виталий Кличко вместе с другими чиновниками осмотрел проблемные участки. По его словам, шесть станций подземки закрыли для обеспечения безопасности пассажиров.

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