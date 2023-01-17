Мир 17 января 2023, 18:21 Подстрекательство к третьей мировой увидели в требованиях Польши передать Украине танки Депутат Шеремет: президент Польши Дуда развяжет третью мировую войну из-за танков для ВСУ Викимедиа

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Требующий от стран НАТО предоставить Украине танки президент Польши Анджей Дуда ведет мир к началу третьей мировой войны. Таким мнением с РИА «Новости» поделился депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Он подчеркнул, что польский лидер забыл историю Волыни, когда украинские националисты массово истребляли его земляков, включая женщин и детей.

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«Отсутствие исторической памяти у президента Польши Дуды ведет его страну к полному забвению и опасному подстрекательству к развязыванию третьей мировой войны, которая однозначно станет последней для всего человечества», — подчеркнул Шеремет.

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Депутат добавил, что в своих решениях президент Польши не ориентируется на мнение избирателей. В том числе он совсем не понимает того, что украинские националисты вполне могут развернуть полученные танки против Польши, чтобы добиться «исторической справедливости» по своим понятиям.

Президент Польши Анджей Дуда во время своей поездки на Украину на минувшей неделе анонсировал передачу ВСУ танков Leopard в рамках международной коалиции, за создание которой он выступает. Польский лидер уже призвал страны НАТО начать поставки тяжелого вооружения на Украину.

Пока передачу боевых машин тормозит правительство Германии, где находится производство танков Leopard. Без его согласия другие страны Евросоюза передавать танки не входящим в состав объединения странам не могут. Для переговоров с кабмином Германии в минувший понедельник, 16 января, в Берлин ездил польский премьер Матеуш Моравецкий.