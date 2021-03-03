Украина может потерять три миллиона долларов после начала работы «Северного потока — 2». При этом такая сумма не является критичной, заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой.

«Три миллиарда долларов. Однако эти потери некритичны. Все равно эти деньги утопают в „бодяжке“ „Нафтогаза“. Там ничего не поймешь — где у них доходы, где у них расходы», — привела слова Ланового НСН.

Экс-министр добавил, что после запуска газопровода украинцы станут беднее, так как власти увеличат тарифы на газ, электроэнергию и другие ресурсы. Такие действия Лановой назвал неоправданными. Также он отметил, что Украина все равно продолжит покупать российский газ, но уже через посредников. В итоге экспорт газа поддерживается.

«Просто этот экспорт закамуфлирован. И это большой объем. Примерно треть газа Украина получает российского — через эти механизмы и новых посредников», — заключил бывший министр.

Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что украинские власти подготовились к запуску «Северного потока — 2». Он заверил, что работа газопровода не станет причиной дефицита газа в стране.