Украинские власти подготовились к запуску газопровода «Северный поток — 2». Работа проекта не приведет к дефициту газа в стране, заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Мы подготовились к такому сценарию. Если взглянуть на цифры этим летом, то благодаря нашим подземным хранилищам и за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресуров и получать их по справедливой цене», — процитировало Колобева издание «Украинская неделя».

По словам главы правления, Киев может потерять прибыль после запуска работы газопровода. Кроме того, страна рискует остаться без компонента безопасности. При этом Коболев заверил, что дефицита газа ждать не стоит, так как на этом рынке Украина защищена.

«Даже реэкспортируем газ из подземных хранилищ. Зато на рынке электроэнергии мы сейчас зависимы от импорта из Белоруссии. Если завтра по каким-то причинам поставки оттуда прекратятся, то страну могут ждать веерные отключения», — заключил глава правления.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода, идущие в Германию от побережья России через Балтийское море и экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Против проекта активно выступают США, которые уже неоднократно вводили санкции.