Подружка девочки Луны с большим родимым пятном прилетит на операцию в Краснодар. У нее такой же невус на лице

Краснодарские врачи, которые прооперировали Луну Феннер с большим родимым пятном, взялись помочь ее подружке. У 11-месячной девочки тоже невус на лице, правда, меньшего размера.

«Завтра у нас прилетает вторая пациентка из США, из Техаса, девочку зовут Деми, ей 11 месяцев. Проблема та же, что и у Луны, только меньше по площади примерно наполовину», — рассказал РИА «Новости» исполнительный директор краснодарской клиники лазерной фотодинамической терапии Андрей Алексуткин.

Семья Деми приедет из США, куда в свое время супруги перебрались из Японии. После того, как краснодарские врачи взялись за лечение Луны в 2019 году, в клинику массово стали обращаться пациенты из-за границы.

Родители Луны Феннер привезли свою дочку в Краснодар в сентябре 2019 года, чтобы местные врачи помогли девочке избавиться от родимого пятна на все лицо. Американские медики за операции браться отказались. Ребенок абсолютно здоров, но есть шанс, что родинка может перерасти в меланому. Луне уже сделали одну операцию. Невус стал меньше. Теперь девочка восстанавливается перед следующей поездкой в Россию.