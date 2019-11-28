  • Мама девочки Луны с большим родимым пятном показала результаты операций

    28 ноября 2019, 09:57

    Андрей Иванов

    Американка Кэрол Феннер привезла свою дочь Луну в Краснодар на операции. Российские врачи помогают ребенку избавиться от большого родимого пятна на лице — невуса. Женщина опубликовала в Instagram первые фотографии ребенка после вмешательства. Родинка стала меньше.
    Мама девочки Луны с большим родимым пятном показала результаты операций

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    «Прошел только месяц после последней процедуры, поэтому нам нужно набраться терпения. Окончательные результаты мы получим через несколько месяцев после полного восстановления ее кожи», — подписала серию фотографий женщина. Она отметила, что у Луны все еще есть повязка на голове, потому что доктор сделал несколько пересадок.

    Кэрол добавила, что во время пересадки врачи брали кожу у отца Луны. Впереди еще много операций, но она довольна результатами и рада, что доверилась своему материнскому инстинкту и привезла ребенка в Россию.

    Семья Феннер прилетела в Россию в конце сентября. Родители привезли свою дочку Луну в Краснодар, чтобы местные врачи помогли девочке избавиться от родимого пятна на все лицо. Американские медики не решились взяться за операции. Ребенок абсолютно здоров, но есть шанс, что родинка может перерасти в меланому.