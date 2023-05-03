Мир 03 мая 2023, 11:24 Подросток открыл стрельбу в Белграде и убил охранника школы «Вечерне новости»: в Белграде школьник застрелил охранника, еще несколько человек ранены РИА «Новости»

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Подросток 14 лет открыл огонь в школе Белграда. Он застрелил охранника, учитель и несколько учеников получили ранения. Об этом написало издание «Вечерне новости».

Стрельба случилась утром 3 мая в школе, которая находится в районе Врачар, в центре столицы Сербии. Ее устроил ученик седьмого класса, полиция его задержала.

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«По имеющейся информации, убит охранник, ранена учительница и несколько учеников», — уточнило издание.

Сейчас на месте происшествия находятся стражи порядка и кареты скорой помощи. Мотивы подростка пока не известны, все подробности случившегося выясняются.

Ранее устроивший стрельбу в одной из гимназий Казани Ильназ Галявиев получил пожизненный срок, его он будет отбывать в колонии особого режима. Он убил двух учителей и семерых учеников. Еще 24 человека пострадали. Галявиев позже признал свою вину и раскаялся в содеянном.