Мир 27 февраля 2024, 09:31 Подробности консенсуса ЕС по активам России раскрыли в Греции Лампридис: ЕС может вскоре договориться об изъятии прибыли с активов России РИА «Новости»

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Европейские страны могут прийти к консенсусу в вопросе изъятия прибыли от активов России для создания фонда в пользу Украины в течение нескольких месяцев. Об этом агентству AFP сообщил спецпосланник Греции по Украине Спирос Лампридис.

По его словам, такой шаг в перспективе пополнит фонд как минимум на 50 миллиардов долларов.

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«Мы планируем сделать это. Вопрос займет несколько месяцев», — сказал Лампридис.

С февраля 2022 года недружественные страны начали вводить санкции против России. В результате суверенные активы государства, а также средства частных лиц оказались заблокированы. Общий объем активов оценили примерно в 300 миллиардов долларов. Лидеры Евросоюза начали обсуждать вероятность конфискации активов в пользу Украины.

Глава Минфина России Антон Силуанов отмечал, что в случае изъятия активов страна ответит зеркальными мерами.