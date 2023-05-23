Мир 23 мая 2023, 02:41 Раскрыты три основные цели США на Украине Подполковник Дэвис: действия США на Украине должны служить американским интересам Pxhere

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США необходимо сконцентрироваться на том, чтобы их действия на Украине служили американским интересам. Такое мнение высказал подполковник армии Соединенных Штатов Дэниел Дэвис в статье для Responsible Statecraft.

По его словам, у Вашингтона есть три основные цели в конфликте на Украине.

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«Предотвратить любую эскалацию конфликта за пределами Украины, переложить бремя поддержки Киева на европейских партнеров, а также исключить возможность каких-либо мирных соглашений, которые обяжут Штаты или НАТО предоставить Украине гарантии безопасности», — перечислил их Дэвис.

Как отметил подполковник американской армии, национальным интересам США не отвечают «бессмысленные поставки оружия». В частности, он признал, что кардинально поменять ситуацию в зоне конфликта не смогут и американские истребители F-16. По словам Дэвиса, США следует поспособствовать прекращению боевых действий на Украине.

США и ряд европейских стран договорились передать Киеву F-16. Однако украинским властям не стоит надеяться на особую помощь истребителей. F-16 достаточно старые, но при этом требуют грамотных пилотов и инфраструктуру для обслуживания, которой у Украины нет, отметил в беседе с «360» эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.