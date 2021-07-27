Подполковник СБУ даст показания по иску России в ЕСПЧ

Экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров готов дать свидетельские показания по иску Москвы против Киева в ЕСПЧ. Об этом он рассказал «РИА Новости» и отметил, что для его выступления в суде нужны некоторые гарантии.

«Конечно, я готов дать свои показания, разумеется, при соблюдении некоторых требований безопасности», — заявил Прозоров.

Ранее Василий Прозоров говорил о том, что в аэропорту Мариуполя есть тайная тюрьма, куда привозят ополченцев и тех, кто их поддерживает. О существовании таких тюрем уже не раз рассказывали сами свидетели.

Ранее Россия подала первую за свою историю межгосударственную жалобу в Страсбургский суд. Москва заявила о том, что официальный Киев нарушает права и основные свободы людей, которые защищены Конвенцией Совета Европы. Речь идет о том периоде, который начался после резкой смены власти на Украине в 2014 году. В частности, о гибели людей на Майдане и при пожаре в Одессе, о ситуации с мирными жителями в Донбассе, о дискриминации русского населения и многом другом.