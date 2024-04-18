Мир 18 апреля 2024, 07:57 Подполье сообщило о переполненных больницах Харькова Подпольщик Лебедев: в больницы Харькова каждый день попадают сотни тяжелораненых Официальный сайт президента Украины

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В харьковские больницы каждый день поступают сотни тяжелораненых. Об этом рассказал «РИА Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Ежедневно в больницы Харькова попадает от сотни раненых. В Харьков везут в основном тяжелых, кому нужны достаточно сложные операции и хороший уход», — подчеркнул он.

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Как отметил Лебедев, работающая в одной из харьковских больницы медсестра рассказала, что специалистов уже вторые сутки не отпускают домой из-за бесконечного потока пациентов. При этом на Украине продолжается «облава на оставшееся мужское население, добавил подпольщик.

Накануне Лебедев сообщал об ударе по инфраструктуре порта в районе Одессы. Подробностей координатор николаевского подполья не привел. Дороги в сторону порта и набережной после прилета оцепили. На территорию пускали только кареты скорой помощи.