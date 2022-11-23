Мир 23 ноября 2022, 18:12 Подконтрольная Украине администрация начала работать в Херсоне Замглавы офиса Зеленского: в Херсоне начали работать СБУ и военная администрация РИА «Новости»

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Подконтрольные властям Украины областная военная администрация, национальная полиция и Служба безопасности начали работать в Херсоне, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. По его словам, в городе будет действовать комендантский час, сообщило РИА «Новости».

Тимошенко уточнил, что областную военную администрацию возглавил Ярослав Янушевич.

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«Национальная полиция, СБУ уже работают в городе и области», — добавил он.

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Чиновник добавил, что вскоре планируется введение ограничений на въезд и выезд из Херсона, а с 17:00 до 08:00 в городе действует комендантский час.

В настоящее время Украина продолжает стягивать войска к региону, а ВСУ обстреливают плотины Каховской ГЭС и населенных пунктов Херсонской области.

Российские власти эвакуировали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра из-за обострения обстановки и риска затопления территорий в случае прорыва плотины. На начало ноября с правобережья эвакуировали 115 тысяч мирных жителей.

Министр обороны Сергей Шойгу 9 ноября отдал приказ начать переброску российских войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.