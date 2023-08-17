Мир 17 августа 2023, 18:46 Подход США к конфликту на Украине останется прежним Американский журналист Херш: США не изменят подход к конфликту на Украине РИА «Новости»

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Подход Белого дома к украинскому конфликту не изменится, однако завершение кризиса уже близко. Такое мнение выразил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Статью на эту тему он опубликовал на своем сайте.

«Подход Белого дома к конфликту (на Украине — прим. ред.), когда дело доходит до реалистичных разговоров с американским народом, будет оставаться прежним», — процитировал публициста RT.

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По его мнению, украинский конфликт уже близится к концу. Завершение кризиса не за горами, несмотря на то что выдаваемые президентом США Джо Байденом оценки ситуации «будто сошли со страниц комиксов».

ЦРУ уже предупредило американского госсекретаря Энтони Блинкена о вероятном провале контрнаступления украинской армии. Со слов Херша, об этом ему сообщил сотрудник спецслужб США, который пожелал остаться анонимным.

Обещанное наступление ВСУ было лишь шоу, устроенным президентом Украины Владимиром Зеленским. А некоторые в Белом доме «поверили его вздору», подчеркнул журналист.