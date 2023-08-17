Мир 17 августа 2023, 16:28 Блинкена предупредили о возможном провале контрнаступления Украины Журналист Херш: ЦРУ доложило Блинкену о возможном провале контрнаступления ВСУ РИА «Новости»

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Центральное разведывательное управление предупредило госсекретаря США Энтони Блинкена о вероятном провале контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом написал на своем сайте американский журналист и обладатель Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Публицист поговорил с сотрудником американских спецслужб, который пожелал остаться анонимным. По словам источника, Блинкен узнал от ЦРУ, что контрнаступление украинской армии не сработает.

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«Это было шоу, устроенное Зеленским, и некоторые в администрации поверили его вздору», — процитировал Херша RT.

Инсайдер также сообщил журналисту, что госсекретарь США хотел примерить мантию одного из своих предшественников Генри Киссинджера. Бывший глава Госдепа заключил в 1973 году Парижское мирное соглашение, благодаря которому завершилась Вьетнамская война. Блинкен собирался сделать что-то подобное с конфликтом на Украине, сказал источник Херша.

Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис отмечал, что ВСУ никогда не смогут победить на фронте. Американский военный посоветовал украинским властям заморозить конфликт и перейти в переговорам, чтобы сохранить хотя бы остатки территории.