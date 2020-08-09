Подготовку механизма ЕС по борьбе с санкциями оценили в России

По мнению депутата, чиновники из Брюсселя до последнего откладывали решение по санкциям США, однако ждать и терпеть больше нельзя.

«Но сейчас стало абсолютно очевидно, что речь идет о заклании европейской экономики в угоду экономических и политических интересов США. Я думаю, что голос Германии будет абсолютно не одинок. Я думаю, что ее очень активно поддержит старая, экономически сильная Европа», — приводит RT слова Гутенева.

Ранее американские сенаторы пригрозили санкциями оператору порта Засниц, где хранятся трубы для строительства газопровода «Северный поток — 2». Они пообещали добиться «финансового разрушения» гавани за участие в работе над проектом.