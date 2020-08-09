Он напомнил, что накануне верховный представитель ЕС Жозеп Боррель уже высказывал свою позицию, в которой выразил обеспокоенность поведением американских партнеров. В частности, он заявил, что экстерриториальные санкции противоречат международному праву.

Сейчас готовится специальное «Коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета ЕС».

«Ожидается, что оно будет опубликовано до конца года и, помимо других задач, заложит основу для усиленного механизма санкций, который также повысит устойчивость ЕС к действию экстерриториальных санкций третьих стран», — пояснил Эдерер.

Три американских сенатора направили письмо с обещаниями санкций оператору порта Засниц, где хранятся трубы для строительства газопровода «Северный поток — 2». Авторы письма пообещали добиться «финансового разрушения» гавани за участие в работе над трубопроводом. В частности, речь идет о том, что американскому бизнесу запретят иметь дело с портом Мукран, а также со всеми, с кем он сотрудничает.

Письмо привело к скандалу в Германии. Депутаты бундестага потребовали подготовить симметричный ответ, пообещав ввести штрафные пошлины на поставку американского СПГ.

По данным RNS, статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен назвал угрозы сенаторов США посягательством на суверенитет страны.

Как сообщило издание «Политика сегодня», единственным, кто остался доволен угрозами США, оказалась украинская компания «Нафтогаз». Компания опубликовала ответ, где выразила благодарность американским сенаторам «за последовательную и принципиальную позицию».

Такое же письмо стало причиной выхода из проекта Nord Stream 2 швейцарской компании Allseas, которой принадлежали корабли, занимавшиеся прокладкой труб в Балтийском море. Для завершения строительства Россия направила на место судно «Академик Черский». В данный момент газопровод готов на 93%.

Однако на этом угрозы со стороны США не закончились. Сенат одобрил законопроект о санкциях против физических лиц и акционеров компаний, помогающих России в прокладке трубопроводов или обслуживании кораблей, которые принимают участие в этой работе. Он станет частью пакета о военном бюджете, который внесут на подпись президенту США.