Мир 06 марта 2023, 00:14 Поддержку российских сил нашли в Артемовске Журналист Die Welt сообщил о ждущих прихода российских военных жителях Артемовска РИА «Новости»

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Оставшиеся в Артемовске местные жители — это или очень пожилые люди, которые не хотят покидать свои дома, или те, кто ждет прихода российской армии. Об этом заявила вышедшая в прямой эфир из Киева журналистка телеканала. Отрывок выпуска новостей опубликовал Telegram-канал RT.

Отвечая на вопрос ведущей, почему в Артемовске остаются местные жители она пояснила, что пожилые отказались эвакуироваться. Журналист отметила, что многих пугают новые условия, в которых они могут оказаться.

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«Лучше я останусь здесь и, возможно, умру, но умру в своем доме», — процитировала она своих собеседников.

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Журналист добавила, что как и в других городах Донбасса среди части населения есть пророссийские настроения, которые прямо говорят, что ждут прихода и освобождения города российскими войсками.

«Есть и те, кто говорит, необязательно открыто, а, возможно, держит у себя в мыслях: „Я жду русских“», — пояснила она.

Сотрудница телеканала добавила, что часть людей отказывается покидать город именно по этой причине.

Эвакуированный из Артемовска местный житель заявил, что первые обстрелы города со стороны ВСУ начались ее в мае 2022 года. При этом полиция ходила по квартирам и заставляла людей писать заявления, что за атакой стоят российские военные.

Ситуация в Артемовске на этой неделе изменилась. Бойцы ЧВК «Вагнер» включили в зону огневого поражения артиллерией последнюю дорогу, которая связывала Артемовск с городом Часов Яр. По этой трассе ВСУ получали снабжение и могли уйти из города.