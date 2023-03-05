Общество 05 марта 2023, 05:19 Житель Артемовска рассказал об обстрелах ВСУ с целью подставить российских военных Житель Артемовска: полиция вынуждала писать заявления с обвинением РФ после обстрелов ВСУ РИА «Новости»

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Солдаты ВСУ обстреливали жилые кварталы Артемовска с мая 2022 года. Об этом рассказал РИА «Новости» эвакуированный житель города Александр Брежнев. Он добавил, что в тот период полиция заставляла людей писать заявления о том, что они якобы пострадали от действий российских военных.

Украинская армия, как уточнил мужчина, разрушила большинство домов в городе. Он отметил, что обстрелы происходили ежедневно, в основном, в ночное время.

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«Они (украинские военные — прим. ред.) начали с мая и рушили так, что не жалели никого — есть там [в доме] человек [или] нет. Обстреливали, мы понимали, что с бугра откуда-то, потому что миномет только выстрелил — сразу прилетело», — вспомнил эвакуированный житель Артемовска.

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После этого, как рассказал Брежнев, украинские правоохранительные органы приезжали, чтобы зафиксировать последствия атак. Они заставляли людей писать заявления, в которых те должны были указывать, что пострадали якобы от действий российских военных, сообщил мужчина.

«И с ними не поспоришь, бесполезно это было», — рассказал житель города.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что республика намерена при поддержке правительства России полностью восстановить Артемовск после его освобождения от украинских военных. В пример он привел Мариуполь. Как отметил Пушилин, казалось, что города уже нет, но спустя небольшое количество времени все стало восстанавливаться и отстраиваться заново.