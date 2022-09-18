Провал изоляции и поддержку России половиной человечества признали в Польше | 360°

Мир 18 сентября 2022, 18:13 Поделиться Telegram

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Viber Провал изоляции и поддержку России половиной человечества признали в Польше Журналист Rzeczpospolita увидел поддержку России половиной человечества на саммите ШОС РИА «Новости»

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Позицию России поддерживает половина населения Земли, тогда как на стороне Запада — меньшая часть. Так оценил переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана на саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) журналист польского издания Rzeczpospolita Енджей Белецкий.

Попытка Запада добиться масштабной изоляции России, по его словам, полностью провалилась. Лидеры крупнейших государств продолжают контакты с Путиным, несмотря на происходящее на Украине.

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«Для Запада, должно быть, стало шоком увидеть встречу Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Самарканде. Страна уже много лет является членом ШОС, в которую также входят Китай, Пакистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Таджикистан», — написал Белецкий.

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Журналист подчеркнул, что Индия, которая считает себя «величайшей демократией в мире», не присоединилась к санкциям, сохранила импорт российского оружия и увеличила закупки нефти.

Постоянный член НАТО Турция также не присоединилась к ограничениям, которые ввели против России остальные члены альянса. Президент Реджеп Тайип Эрдоган сохраняет нейтралитет и ведет сбалансированную политику вокруг ситуации на Украине. Руководство Ирана назвало решение РФ о проведении специальной военной операции защитой геополитических интересов.

Главным союзником России остается Китай. Председатель Компартии КНР Си Цзиньпин на встрече с Путиным обозначил намерения о дальнейшем укреплении сотрудничества. Резюмируя свой материал, журналист отметил, что Россия осталась в изоляции только от Запада, но продолжает сотрудничество и контакты с Индией, Китаем, Турцией и Ираном.

Саммит стран ШОС прошел в Самарканде 15–16 сентября. Кроме участия в основном заседании глав государств-членов и стран-наблюдателей президент России Владимир Путин провел серию переговоров с лидерами Индии, Турции, Китая, Ирана и Туркмении.

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