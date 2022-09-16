Путин пригласил премьера Индии посетить Россию | 360°

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Путин пригласил премьера Индии посетить Россию

Президент Путин пригласил премьера Индии Моди посетить с визитом Россию

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Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. На повестке встречи были развитие двусторонних отношений стран, вопрос о визовом режиме и другие темы.

Путин пригласил Моди посетить Россию с визитом, а также провести перекрестный год России и Индии в 2024 году, сообщил ТАСС.

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Отдельно он отметил увеличение объема поставок российских удобрений в Индию. По просьбе Нью-Дели поставки увеличились более чем в восемь раз, подчеркнул президент РФ.

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В последний раз лидеры Путин и Моди лично встречались в декабре 2021 года во время визита президента России в Нью-Дели.

На саммите ШОС В Самарканде на повестку их переговоров вынесены вопросы продвижения особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии, рост объемов торговли, насыщение рынка Индии российскими удобрениями. Также лидеры затронут темы по международной проблематике.

Владимир Путин

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