Путин пригласил премьера Индии посетить Россию | 360°

Власть 16 сентября 2022, 16:26 Поделиться Telegram

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Viber Путин пригласил премьера Индии посетить Россию Президент Путин пригласил премьера Индии Моди посетить с визитом Россию РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. На повестке встречи были развитие двусторонних отношений стран, вопрос о визовом режиме и другие темы.

Путин пригласил Моди посетить Россию с визитом, а также провести перекрестный год России и Индии в 2024 году, сообщил ТАСС.

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Отдельно он отметил увеличение объема поставок российских удобрений в Индию. По просьбе Нью-Дели поставки увеличились более чем в восемь раз, подчеркнул президент РФ.

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В последний раз лидеры Путин и Моди лично встречались в декабре 2021 года во время визита президента России в Нью-Дели.

На саммите ШОС В Самарканде на повестку их переговоров вынесены вопросы продвижения особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии, рост объемов торговли, насыщение рынка Индии российскими удобрениями. Также лидеры затронут темы по международной проблематике.

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