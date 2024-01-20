Мир 20 января 2024, 00:27 Итальянского офицера приговорили к 20 годам за связи с Россией Corriere della Sera: офицера ВМС Италии осудили на 20 лет за шпионаж для России РИА «Новости»

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Суд Рима приговорил к 20 годам тюрьмы офицера Военно-морских сил Италии Вальтера Биота по обвинению в шпионаже на Россию. Об этом сообщило издание Corriere della Sera.

Военнослужащего обвинили в шпионаже, коррупции и разглашении информации. По версии следствия, он якобы раскрыл сведения, которые угрожают национальной безопасности и должны были оставаться в секрете.

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«С решением суда присяжных Рима мы перешли от 30-летнего приговора военного суда к 20-летнему приговору в первой инстанции», — сообщили адвокаты обвиняемого.

Причем приговор оказался более суровым, чем тот, которого требовала прокуратура: сторона обвинения просила для Биота 18 лет заключения.

Ранее спецслужбы Эстонии задержали профессора Тартуского университета россиянина Вячеслава Морозова по делу в шпионаже. Преподавателя подозревают в работе на российские спецслужбы. С 3 января Морозов находится в следственном изоляторе по решению Хаюрского уездного суда.