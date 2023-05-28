Мир 28 мая 2023, 10:14 Британские СМИ заметили отчаяние в рядах ВСУ перед контрнаступлением The Telegraph: перед контрнаступлением украинские военные впали в отчаяние РИА «Новости»

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Измотанные тяжелыми боями Вооруженные силы Украины отчаянно пытаются восполнить запас живой силы перед анонсированным руководством страны контрнаступлением. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

«В подготовке перед предстоящими битвами Украина начала отчаянно набирать людей в ряды ВСУ в надежде пополнить понесенные потери», — отметили авторы статьи.

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Журналисты подчеркнули, что у ВСУ нет дефицита западной техники и вооружения, однако им все еще не хватает живой силы, которая станет решающим фактором при атаке.

«Однако при вербовке ВСУ столкнулись с проблемами. Ситуация вынудила их прибегнуть к самым жестким методам при поиске новых людей. Сами украинские военные говорят о том, что все не так просто, как преподносят в офисе [президента Украины Владимира] Зеленского», — добавили они.

Ранее американский военный в отставке Джеймс Холмс предположил, что Украина намеренно «разгоняет» в информационном пространстве тему контрнаступления, чтобы продолжить получать западное оружие.